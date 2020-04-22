Министр нефти Ирана подчеркнул необходимость международного взаимодействия на рынке нефти

«Избыток предложения нефти над спросом резко увеличился», отметил Зангане в кулуарах заседании кабинета министров, добавив, что распространение пандемии коронавируса привело к резкому снижению потребления нефтепродуктов, значительная часть авиационной отрасли остановилась.

По его словам, страны ОПЕК поодиночке не могут решить проблемы.

«Оценки во втором квартале года показали, что рынок столкнется с ростом предложения на 3 млн. баррелей над спросом, но с распространением коронавируса и проведением заседания стран ОПЕК 10 дней назад эта цифра достигла 14 млн. баррелей, значит снижение спроса на 11 млн. баррелей во втором квартале было связано с коронавирусом», отметил Зангане.

Он добавил, что производители ОПЕК и страны, не входящие в альянс должны сократить добычу нефти.

Цена нефти Brent опустилась ниже $ 16 за баррель.

