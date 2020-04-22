Министр нефти Ирана подчеркнул необходимость международного взаимодействия на рынке нефти

«Избыток предложения нефти над спросом резко увеличился», отметил Зангане в кулуарах заседании кабинета министров, добавив, что распространение пандемии коронавируса привело к резкому снижению потребления нефтепродуктов, значительная часть авиационной отрасли остановилась.
По его словам, страны ОПЕК поодиночке не могут решить проблемы.
«Оценки во втором квартале года показали, что рынок столкнется с ростом предложения на 3 млн. баррелей над спросом, но с распространением коронавируса и проведением заседания стран ОПЕК 10 дней назад эта цифра достигла 14 млн. баррелей, значит снижение спроса на 11 млн. баррелей во втором квартале было связано с коронавирусом», отметил Зангане.
Он добавил, что производители ОПЕК и страны, не входящие в альянс должны сократить добычу нефти.
Цена нефти Brent опустилась ниже $ 16 за баррель.
Тегеран, 22 апреля, ИРНА – Рынок нефти требуется международного взаимодействия, учитывая сокращение спроса, увеличение предложения и неопределенность срока завершения эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в среду.
«Избыток предложения нефти над спросом резко увеличился», отметил Зангане в кулуарах заседании кабинета министров, добавив, что распространение пандемии коронавируса привело к резкому снижению потребления нефтепродуктов, значительная часть авиационной отрасли остановилась.
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