14 тыс. иранцев вернулись на родину из-за распространения коронавируса в мире

«Мы в сотрудничестве соответствующими органами, как министерства иностранных дел и здравоохранения, пытались вернуть своих соотечественников домой, соблюдая санитарно-гигиенические нормы», отметил он на заседании с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.
По его словам, границы были закрыты, но ситуация постепенно улучшается, и границы открываются.
Он также подчеркнул, что нет дефицита основных продуктов в стране.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.
Тегеран, 22 апреля, ИРНА – 14 тыс. иранцев из разных стран мира вернулись на родину из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил замминистра дорог и городского развития Шахрам Адам-Нежад в среду.
«Мы в сотрудничестве соответствующими органами, как министерства иностранных дел и здравоохранения, пытались вернуть своих соотечественников домой, соблюдая санитарно-гигиенические нормы», отметил он на заседании с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.
-
101 иранский заключенный переведен из Грузии в страну
Баку, 22 апреля, ИРНА - Благодаря усилиям и преследованиям Посольства Исламской Республики…
-
В Иране число жертв коронавируса достигло 5391 человек
Тегеран, 22 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 85996,…
-
Рухани: антикризисное управление в регионе должно быть в руках стран региона
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - «Мы полностью готовы принять меры в соответствии с Ормузской мирной…
-
Сбор клубники в Мазандаране, на севере Ирана
Сбор урожая клубники начался в городе Бахнамир, Баболсар, провинция Мазандаран.
-
Главнокомандующий КСИР: успешный запуск военного спутника КСИР укрепил обороноспособность Ирана
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Поздравив с успешным запуском спутника «Нур», главнокомандующий…
-
Министр нефти Ирана подчеркнул необходимость международного взаимодействия на рынке нефти
Тегеран, 22 апреля, ИРНА – Рынок нефти требуется международного взаимодействия, учитывая сокращение…
-
14 тыс. иранцев вернулись на родину из-за распространения коронавируса в мире
Тегеран, 22 апреля, ИРНА – 14 тыс. иранцев из разных стран мира вернулись на родину из-за распростра…
-
Партия тест-системы на коронавирус была доставлена в Иран из Франции
Урмия, 22 апреля, ИРНА - Генеральный директор Базарганской таможни Садег Намдар сказал, что…
-
Проявление весенней природы в иранском Хамедане
Одновременно с приходом Ордибехешта, второго месяца весны по иранскому календарю, природа возродилас…
-
Иран впервые запустил военный спутник на орбиту
Тегеран, 22 апреля, ИРНА – Корпус стражей Исламской революции (КСИР) успешно вывел свой первый…
Your Comment