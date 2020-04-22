22 апр. 2020 г., 13:23
Journalist ID: 2390
News Code: 83760761
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14 тыс. иранцев вернулись на родину из-за распространения коронавируса в мире

14 тыс. иранцев вернулись на родину из-за распространения коронавируса в мире

Тегеран, 22 апреля, ИРНА – 14 тыс. иранцев из разных стран мира вернулись на родину из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил замминистра дорог и городского развития Шахрам Адам-Нежад в среду.

«Мы в сотрудничестве соответствующими органами, как министерства иностранных дел и здравоохранения, пытались вернуть своих соотечественников домой, соблюдая санитарно-гигиенические нормы», отметил он на заседании с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.
По его словам, границы были закрыты, но ситуация постепенно улучшается, и границы открываются.
Он также подчеркнул, что нет дефицита основных продуктов в стране.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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