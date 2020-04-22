22 апр. 2020 г., 10:19
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News Code: 83760315
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Иран впервые запустил военный спутник на орбиту

Иран впервые запустил военный спутник на орбиту

Тегеран, 22 апреля, ИРНА – Корпус стражей Исламской революции (КСИР) успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту в среду утром.

Спутник «Нур – 1» («Свет») как первый военный спутник Ирана был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракет
ы-носителя "Касед" («Посланник»).
Этот акт считается крупнейшим достижением для Ирана в космической области.

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