Иран впервые запустил военный спутник на орбиту

Урмия, 22 апреля, ИРНА - Генеральный директор Базарганской таможни Садег Намдар сказал, что партия тест-системы, которая была приобретена у Франции в размере около 6 тонн, поступила в Иран через пограничный рынок «Сарисо», чтобы передать его в центр.