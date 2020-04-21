Обеспечить стабильность в регионе возможно путем сотрудничества между его странами

"Рухани в ходе телефонных переговоров с эмиром Катара назвал важным наращивания сотрудничества между всеми странами мира в борьбе с распространением пандемии коронавируса", говорится в сообщении опубликованном на сайте иранского президента.

Ссылаясь на планы и меры, принятые Ираном в борьбе с распространением коронавирусом, лечения пациентов и планы по проведению экономической, административной и образовательной деятельности, президент сказал, что Тегеран готов поделиться со всеми странами, особенно Катаром опытом борьбы с пандемией коронавируса.

"Мы должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения", сказал Рухани, подчеркнув, что совместная ирано-катарская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству должна прилагать все необходимые усилия в этом направлении.

Иранский президент также напомнил, что для преодоления текущих трудных условий все страны мира должны объединиться и занять четкую позицию против враждебных действий США.