Рухани призвал ЕС внести свой вклад в отмену антииранских санкций США

"Президент Ирана в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании выразил солидарность с жертвами коронавируса в Испании, заявив, что Тегеран готов поделиться с Мадридом опытом борьбы с пандемией COVID-19", говорится в сообщении на сайте иранского президента.

"В такой ситуации отношения между странами должны основываться на человеческих принципах, а враждебной политике следует противостоять, но, к сожалению, мы видим, что в текущих трудных условиях, Соединенные Штаты продолжают усиливать санкции против Ирана", сказал Рухани, подчеркнув, что из-за санкций США даже доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию стал невозможным.

Премьер-министр Испании, в свою очередь, заявил, что Испания и ЕС считают, что санкции США против Ирана наносят колоссальный ущерб Тегерану, и решительно выступают против ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.