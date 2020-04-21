21 апр. 2020 г., 20:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83759930
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Рухани призвал ЕС внести свой вклад в отмену антииранских санкций США

Рухани призвал ЕС внести свой вклад в отмену антииранских санкций США

Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Европейский Союз и Испания должны внести свой вклад в отмену санкций США против Ирана. С таким заявлением выступил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Президент Ирана в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании выразил солидарность с жертвами коронавируса в Испании, заявив, что Тегеран готов поделиться с Мадридом опытом борьбы с пандемией COVID-19", говорится в сообщении на сайте иранского президента.

"В такой ситуации отношения между странами должны основываться на человеческих принципах, а враждебной политике следует противостоять, но, к сожалению, мы видим, что в текущих трудных условиях, Соединенные Штаты продолжают усиливать санкции против Ирана", сказал Рухани, подчеркнув, что из-за санкций США даже доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию стал невозможным.

Премьер-министр Испании, в свою очередь, заявил, что Испания и ЕС считают, что санкции США против Ирана наносят колоссальный ущерб Тегерану, и решительно выступают против ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.

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