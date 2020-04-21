Рухани и Путин провели телефонные переговоры

Президенты Ирана и России подчеркнули необходимости расширять сотрудничество и обмен опытом между Ираном и Россией в борьбе с пандемией коронавируса.

"Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения", сказал Рухани.

Рухани и Путин сочли отношения между Ираном и Россией искренними, стратегическими, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления отношений между Тегераном и Москвой и ускорения реализации достигнутых договоренностей.

России также указал на важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.

Ссылаясь на санкции США против Ирана, Путин назвал антииранские ограничительные меры «нарушением прав человека», заявив, что Запад много говорит о правах человека, но на практике ведет себя по-другому.

Российский президент также указал на важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.