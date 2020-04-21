21 апр. 2020 г., 17:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83759800
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Ирландия призвал снять с Ирана санкции, мешающие бороться с COVID-19

Ирландия призвал снять с Ирана санкции, мешающие бороться с COVID-19

Лондон, 21 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни Ирландии выразил солидарность с жертвами коронавируса в Иране, подчеркнув, что его страна в соответствии с политикой ЕС поддерживает легальную торговлю с Ираном.


"Ирландия полностью поддерживает внешнеполитическую позицию ЕС относительно необходимости легальной торговли с Ираном, и подтверждает необходимость нормализации торговли товарами, необходимыми для здоровья людей", говорится в послании главы МИД Ирландии послу Ирана в Дублине Масуду Ислами.
Ранее посол Ирана в послании к министру иностранных дел Ирландии призвал игнорировать санкции США против Ирана в условиях пандемии коронавируса.
По последним данным на 21 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 84802, летальных исходов — на 5297, зафиксированы 60965 случаев выздоровления.

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