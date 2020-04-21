Ирландия призвал снять с Ирана санкции, мешающие бороться с COVID-19



"Ирландия полностью поддерживает внешнеполитическую позицию ЕС относительно необходимости легальной торговли с Ираном, и подтверждает необходимость нормализации торговли товарами, необходимыми для здоровья людей", говорится в послании главы МИД Ирландии послу Ирана в Дублине Масуду Ислами.

Ранее посол Ирана в послании к министру иностранных дел Ирландии призвал игнорировать санкции США против Ирана в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным на 21 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 84802, летальных исходов — на 5297, зафиксированы 60965 случаев выздоровления.