Иранские ученые предупредили о двойном Заражении гриппом и коронавирусом

"Хотя На создание действенной вакцины от вируса COVID-19 может уйти более года и существует слишком много неизвестных об этой болезни, вспышка сезонного гриппа затронет миллионы людей по всему миру в ближайшие месяцы. И мир, вероятно, столкнется с более сложным кризисом, называемым кризисом Covi-Flu", утверждают авторы статьи.

По их мнению двойное заражение сезонным гриппом и коронавирусом может иметь опасные последствия как для самих больных, так и для окружающих.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.