Санаи: Кризис из-за коронавируса подорвет доверие к США и Европе

Дипломат выразил уверенность, что после пандемии национальные правительства и государственные институты укрепят свои позиции, а в центре внимания окажутся устойчивость экономики и инвестиции в медицину. На международной арене в условиях краха мировых процессов, продолжил дипломат, государства начнут поиски глобального механизма разрешения кризисных ситуаций и ликвидации общих угроз.



"Мультилатерализм укрепит свои позиции в мировой политике, и страны отойдут от ориентированного на США процесса глобализации, - отметил Санаи. - После этого кризиса, который подорвет доверие к США и Европе, а также продемонстрирует неспособность ЕС оказывать поддержку своим членам, Восток займет особое место в мире. Такие страны, как Китай, Россия, Индия и Иран, получат большую свободу действий".



Дипломат подчеркнул, что сегодняшний кризис является всемирным, и указал на необходимость международной координации. По его мнению, эта потребность подтверждается отсутствием в настоящее время эффективного механизма, действующего на мировом уровне. "Неспособность ООН к выработке какого-либо решения по урегулированию данной кризисной ситуации вследствие разногласий по поводу названия вируса и отсутствие решения Совета Безопасности о приостановке действия санкций в сложившихся условиях также являются подтверждениями того, что проблемы с сотрудничеством есть", добавил старший советник главы иранского внешнеполитического ведомства.