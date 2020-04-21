Санаи: Кризис из-за коронавируса подорвет доверие к США и Европе

Дипломат выразил уверенность, что после пандемии национальные правительства и государственные институты укрепят свои позиции, а в центре внимания окажутся устойчивость экономики и инвестиции в медицину. На международной арене в условиях краха мировых процессов, продолжил дипломат, государства начнут поиски глобального механизма разрешения кризисных ситуаций и ликвидации общих угроз.
"Мультилатерализм укрепит свои позиции в мировой политике, и страны отойдут от ориентированного на США процесса глобализации, - отметил Санаи. - После этого кризиса, который подорвет доверие к США и Европе, а также продемонстрирует неспособность ЕС оказывать поддержку своим членам, Восток займет особое место в мире. Такие страны, как Китай, Россия, Индия и Иран, получат большую свободу действий".
Дипломат подчеркнул, что сегодняшний кризис является всемирным, и указал на необходимость международной координации. По его мнению, эта потребность подтверждается отсутствием в настоящее время эффективного механизма, действующего на мировом уровне. "Неспособность ООН к выработке какого-либо решения по урегулированию данной кризисной ситуации вследствие разногласий по поводу названия вируса и отсутствие решения Совета Безопасности о приостановке действия санкций в сложившихся условиях также являются подтверждениями того, что проблемы с сотрудничеством есть", добавил старший советник главы иранского внешнеполитического ведомства.
Москва, 21 апреля. ИРНА — Кризис, вызванный пандемией коронавируса, подорвет доверие стран к Соединенным Штатам и Европе, а Россия, Иран, Китай и Индия получат большую свободу действий. Такое мнение выразил старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи в статье для международного дискуссионного клуба "Валдай".
Дипломат выразил уверенность, что после пандемии национальные правительства и государственные институты укрепят свои позиции, а в центре внимания окажутся устойчивость экономики и инвестиции в медицину. На международной арене в условиях краха мировых процессов, продолжил дипломат, государства начнут поиски глобального механизма разрешения кризисных ситуаций и ликвидации общих угроз.
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