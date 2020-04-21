Односторонние санкции США наносят колоссальный ущерб Ирану, Сирии и КНДР

"Я исхожу из того, что нынешняя кризисная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, заставляет нас более серьезно и, наверное, более оперативно рассматривать те решения, которые по разным причинам международные игроки откладывали на потом, имею в виду, в частности, гуманитарные аспекты развития человечества и тот колоссальный ущерб, который односторонние санкции, нелегитимные санкции, которые принимались в обход Совета безопасности ООН, наносят населению целого ряда государств. Прежде всего я имею в виду такие страны как Иран, Сирия, КНДР, другие государства, которые стали объектом незаконных односторонних санкций Запада", - заявил он в выступлении на круглом столе с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

Лавров добавил, что даже сейчас, когда названные страны остро нуждаются в оборудовании, медикаментах, средствах специальной защиты для борьбы пандемией, он не могут получить все необходимое.

"Потому что западные страны, прежде всего США, категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией. Это все прискорбно", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.