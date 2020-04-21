21 апр. 2020 г., 14:50
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News Code: 83759518
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В Иране число жертв коронавируса достигло 5297 человек

В Иране число жертв коронавируса достигло 5297 человек

Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 84802, летальных исходов — на 5297, зафиксированы 60965 случев выздоровления. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1297 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 84802 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 88 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5297 человек.
"3357 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 60965 случев выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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