Выдача лицензий на промышленное предприятие выросла на 14,2% в Иране

Количество лицензий в иранском 1398 году (закончился 21 марта 2020 г.) выросло на 14,2% по сравнению с 1397 годом. Увеличение выдачи лицензий на промышленное предприятие свидетельствует о развитии производства в стране.

Капитал указанных лицензий в прошлом году составил 363 тыс. 418 млрд. туманов.

Ожидается, что 633 тыс. 381 человек смогут найти работу за счет увеличения количества предприятий.

Выдача лицензий на эксплуатацию также выросла на 2,9% в прошлом году по сравнению с аналогичным периодом.