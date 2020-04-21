21 апр. 2020 г., 14:07
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News Code: 83759422
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Выдача лицензий на промышленное предприятие выросла на 14,2% в Иране

Выдача лицензий на промышленное предприятие выросла на 14,2% в Иране

Тегеран, 21 апреля, ИРНА – Согласно данным министерства промышленности, рудников и торговли Ирана, 27 тыс. 947 лицензий на промышленное предприятие выданы в прошлом году.

Количество лицензий в иранском 1398 году (закончился 21 марта 2020 г.) выросло на 14,2% по сравнению с 1397 годом. Увеличение выдачи лицензий на промышленное предприятие свидетельствует о развитии производства в стране.
Капитал указанных лицензий в прошлом году составил 363 тыс. 418 млрд. туманов.
Ожидается, что 633 тыс. 381 человек смогут найти работу за счет увеличения количества предприятий.
Выдача лицензий на эксплуатацию также выросла на 2,9% в прошлом году по сравнению с аналогичным периодом.

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