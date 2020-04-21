21 апр. 2020 г., 13:23
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12 научных семинаров с участием Узбекистана и Казахстана пройдут в Иране

12 научных семинаров с участием Узбекистана и Казахстана пройдут в Иране

Тегеран, 21 апреля, ИРНА - Университет имени Алламе Табатабаи в сотрудничестве с вузами из Узбекистана и Казахстана проведет 12 научных семинаров в областях истории и персидской литературы.

Как сообщает пресс-служба университета имени Алламе Табатабаи, семинары состоятся в целях расширения персидского языка и иранской культуры с участием таких университетов, как Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, национальный университет имени аль-Фараби, университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Ташкентский государственный институт востоковедения, Термезский Государственный Университет и культурных представительств Ирана в Казахстане и Узбекистане.
Научные семинары «Персидская история и литература» пройдут на факультете персидской литературы и иностранных языков университета имени Алламе Табатабаи.
Желающие для участия в семинарах могут зарегистрироваться здесь: http//metting.atu.ac.ir.ch.persianlit

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