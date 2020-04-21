21 апр. 2020 г., 12:33
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News Code: 83759195
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Временное освобождение Назанина Загари продлится до 20 мая

Временное освобождение Назанина Загари продлится до 20 мая

Тегеран, 21 апреля, ИРНА – Адвокат осуждённой британкой иранского происхождения Назанина Загари-Рэтклиффа Махмуд Бехзадирад во вторник сообщил о продлении её временного освобождения до 20 мая.

Он в интервью ИРНА отметил, что они ждут ответа судебных властей об условно-досрочном освобождении Назанина Загари.
Среди десятков тысяч заключенных, выпущенных из иранских тюрем в связи с эпидемией коронавируса, оказалась и гражданка Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф. 
Она была задержана в апреле 2016, когда она вместе со своей дочерью находилась в отпуске в Иране. По данным правоохранительных органов, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд в Иране приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы.

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