В Иране за прошедший год выпущены 105 тыс. наименований книг



За 11 месяцев 1398 иранского года в Иране были выпущены 105 тысяч и 58 наименований книг против 85 тысяч и 12 наименований в прошлом году, что по сравнению с результатами предыдущего года показало прирост на 25%.

При этом общий тираж выпущенных книг в 1398 году вырос на 28 млн. экземпляров, составив 148 млн. против 120 млн экземпляров в прошлом году.