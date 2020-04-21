21 апр. 2020 г., 10:05
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News Code: 83758867
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В Иране за прошедший годы выпущены 105 тыс. наименований книг

В Иране за прошедший годы выпущены 105 тыс. наименований книг

Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Согласно данным «Дом книги» за 11 месяцев прошедшего иранского календарного года (завершился 20 марта 2020 года) в Иране были выпущены более 105 тысяч наименований книг.


За 11 месяцев 1398 иранского года в Иране были выпущены 105 тысяч и 58 наименований книг против 85 тысяч и 12 наименований в прошлом году, что по сравнению с результатами предыдущего года показало прирост на 25%.
При этом общий тираж выпущенных книг в 1398 году вырос на 28 млн. экземпляров, составив 148 млн. против 120 млн экземпляров в прошлом году.

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