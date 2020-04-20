Иран выразил солидарность с Италией в связи с пандемией коронавируса



"Иран достиг больших успехов в области борьбы с коронавирусом. Мы готовы поделиться с Италией опытом борьбы с пандемией COVID-19", сказал Рухани, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.

"Мы можем преодолеть пандемию путем сотрудничества и обмена опытом", сказал президент Ирана заявив, что страны мира должны объединиться в борьбе с коронавирусом.

"Давление США на иранский народ в условиях вспышки коронавируса является еще более бесчеловечным, чем когда-либо, и его продолжение является жестоким преступлением против великой нации и противоречит всем человеческим принципам и международным нормам", сказал президент Ирана.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

По последним данным Минздрава Ирана на 20 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 83505, летальных исходов — на 5209, зафиксированы 59273 случая выздоровления.