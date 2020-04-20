20 апр. 2020 г., 21:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83758561
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Иракский политик призвал создать мировое движение против антииранских санкций

Иракский политик призвал создать мировое движение против антииранских санкций

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Иракский политический деятель, бывший министр по правам человека Ирака Мухаммед Махди Амин аль-Баяти призвал создать мировое движение против антииранских санкций США, мешающих бороться с пандемией коронавируса.

"Ожидается, что все независимые страны мира в условиях, когда пандемия коронавируса распространилась по всему миру единогласно требуют отмены санкций США против иранского народа", сказал аль-Баяти в интервью ИРНА.

Он подчеркнул, что односторонние санкции глобального высокомерия по приказу президента США Дональда Трампа против Исламской Республики Иран являются заговором против исламского мира и мусульман.

Бывший министр по правам человека Ирака добавил, что санкции и экономическая блокада направлены не только против Исламской Республики Иран, но и против всего исламского мира, в частности соседей Ирана, включая Ирак.

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