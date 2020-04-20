Рухани провел телефонные переговоры с эмиром Кувейта

"Нет другого способа обеспечить безопасность региона, кроме сотрудничества и дружбы между странами", сказал Рухани.

"Мы надеемся, что эта сложная ситуация (вспышка коронавируса) заставит некоторых стран пересмотреть свои ошибки и сделать человеческие отношения основой своих действий", подчеркнул президент.

Рухани указал на успехи Ирана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявив, что Тегеран готов поделиться с Кувейтом опытом борьбы с пандемией COVID-19, "Иран также готов работать вместе с региональным странами в области обеспечения безопасности и стабильности в регионе и мире, а также борьбы с коронавирусом нынешней критической ситуации", подчеркнул иранский президент.

Он также добавил, что Иран ожидает, что дружественная страна Кувейт займет позицию по региональным вопросам, а также по поводу неправильного поведения Соединенных Штатов.

Президент Ирана подтвердил готовность Тегерана развивать сотрудничество с Кувейтом во всех областях.