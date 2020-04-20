Муфтий: духовные лидеры должны призвать США к отмене санкций против Ирана

Отвечая на вопрос о том, как можно содействовать в преддверии Рамадана снятию санкций с народов Сирии, Ирана и некоторых других стран, которые на фоне сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в мире еще больше от них страдают, муфтий заметил, что в мусульманском сообществе надеялись, что западные политики "в связи с этим большим испытанием (пандемией – ред.) смягчатся в своих позициях", однако этого не происходит.

"Было бы правильно – мы обсуждали это в онлайн-общении с послом Исламской республики Иран, в том числе - чтобы религиозные деятели мира, всех наших религий обратились к политикам, как говорят у нас в Русской православной церкви, "возвысили" бы свой голос в защиту тех людей, против которых сегодня предпринимаются эти санкции. Нужно пересмотреть эти неправильные механизмы давления - и США, и другие страны как-то должны это переосмыслить", - сказал Крганов.

Он обратил внимание на то, что от введенных санкций страдают, чаще всего, простые люди – бедные, больные, незащищенные слои общества.

"Это же богопротивно… Если многие эти политики еще и по храмам ходят, вроде бы люди верующие, но раз вы такие верующие, почему вы это творите? По сути, вы вынуждаете страдать простых людей. Я считаю, что сегодня нужно и на уровне ООН, и других международных организаций принять соответствующие решение и, возможно, с чистого лица начинать наши взаимоотношения между странами", - добавил Крганов.