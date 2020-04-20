Иран готов поделиться с Азербайджаном опытом борьбы с коронавирусом

"Благодаря принятым мерам, хорошему сотрудничеству людей с медицинскими рекомендациями в области здравоохранения и усилиям медицинского персонала, к счастью в Иране наблюдается уменьшение количества новых случаев коронавируса COVID-19", сказал президент Ирана, следует из сообщения, опубликованного на сайте президента Ирана.

Рухани подчеркнули необходимость продолжения реализации достигнутых договоренностей, выразив надежду на реализации железнодорожной линии Решт — Астара.

Стороны также подчеркнули успешное развитие дружеских и братских отношений между двумя странами, выразили уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-иранских связей.

Рухани и Алиев выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в период пандемии в транзитно-транспортной сфере, положительно оценили продолжающиеся между сторонами грузоперевозки, в том числе по международному транспортному коридору «Север-Юг», обменялись мнениями по перспективам дальнейшего развития отношений в указанных направлениях.