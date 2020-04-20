90% военного оборудования ВМС Ирана производится в стране

"Мы гордимся тем, что все наши военные оборудование производятся внутри страны, и что мы не зависим от внешнего мира", заявил Тангсири.

"Когда-то дальность наших ракет морского базирования составляла лишь 45 км, однако сегодня дальность как подводных ракет, так и ракет морского базирования, созданных отечественными специалистами составляет 700 км", сказал он, отметив, что иранские специалисты способны создать различные ракеты, крейсеры и эсминцы.

Тангсири указал на производство в Иране современных типов судов со скоростью более 90 узлов. "Скорость наших судов в три раза выше, чем у американских судов, и мы добились больших успехов в области производства подводных лодок", добавил он.

Командующий ВМС КСИР напомнил инцидент 15 апреля с кораблями США в Персидском заливе, заявив, что именно США вели провокационные и опасные действия, и не отвечали на вызовы по рации.