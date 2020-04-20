20 апр. 2020 г., 19:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83758428
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90% военного оборудования ВМС Ирана производится в стране

90% военного оборудования ВМС Ирана производится в стране

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — 90% потребностей военно-морских сил Ирана обеспечивается собственными экспертами, заявил в понедельник командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ контр-адмирал Алиреза Тангсири.

"Мы гордимся тем, что все наши военные оборудование производятся внутри страны, и что мы не зависим от внешнего мира", заявил Тангсири.

"Когда-то дальность наших ракет морского базирования составляла лишь 45 км, однако сегодня дальность как подводных ракет, так и ракет морского базирования, созданных отечественными специалистами составляет 700 км", сказал он, отметив, что иранские специалисты способны создать различные ракеты, крейсеры и эсминцы.

Тангсири указал на производство в Иране современных типов судов со скоростью более 90 узлов. "Скорость наших судов в три раза выше, чем у американских судов, и мы добились больших успехов в области производства подводных лодок", добавил он.

Командующий ВМС КСИР напомнил инцидент 15 апреля с кораблями США в Персидском заливе, заявив, что именно США вели провокационные и опасные действия, и не отвечали на вызовы по рации.

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