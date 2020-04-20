Иран не прекратит поддержку САР в борьбе с терроризмом

"Зариф подтвердил, что после убийства генерала Солеймани, Иран не прекратит поддержку сопротивления в борьбе с терроризмом в регионе", говорится в сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Ирана.

Глава МИД Ирана сообщил Асаду о предстоящих консультациях астанинской тройки по Сирии. "Зариф, рассказав о телефонном разговоре, состоявшимся накануне со спецпредставителем генсека ООН Гейром Педерсеном по Сирии, сообщил президенту (Сирии), что в ближайшее время состоятся консультации между Ираном, Турцией и России — странами-гарантами астанинского процесса, а также обсудил с ним развитие ситуации в Сирии, в том числе конституционный комитет, Идлиб и политический процесс", отмечается в сообщении.

Глава МИД Ирана, который находится в Сирии в однодневным визитом также провел встречу с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.