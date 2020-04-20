20 апр. 2020 г., 17:43
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News Code: 83758347
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Специалисты из Ирана получили приз на GECCO-2020

Специалисты из Ирана получили приз на GECCO-2020

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Пять иранских специалистов получили приз на чемпионате GeCCo в области проектного управления, который прошел с 17 марта по 1 апреля.


GeCCo – это ежегодный виртуальный чемпионат среди молодых специалистов в области проектного управления, объединенных в интернациональные команды.
Лучшие из лучших проектные специалисты из различных стран объединяются в команды из 6 членов и на протяжении 24 часов решают предоставленный организаторами кейс. По результатам оценки жюри определяется команда-победитель, а входящие в нее участники получают сертификацию IPMA уровень D.
В этом году в мероприятии приняли участие специалисты из 24 страны. Иран представляли 14 специалистов, 5 из которых удалось получить призы соревнования.

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