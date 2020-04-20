Специалисты из Ирана получили приз на GECCO-2020



GeCCo – это ежегодный виртуальный чемпионат среди молодых специалистов в области проектного управления, объединенных в интернациональные команды.

Лучшие из лучших проектные специалисты из различных стран объединяются в команды из 6 членов и на протяжении 24 часов решают предоставленный организаторами кейс. По результатам оценки жюри определяется команда-победитель, а входящие в нее участники получают сертификацию IPMA уровень D.

В этом году в мероприятии приняли участие специалисты из 24 страны. Иран представляли 14 специалистов, 5 из которых удалось получить призы соревнования.