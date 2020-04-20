Зариф в Дамаске провел переговоры с Асадом



"Зариф, который прибыл в понедельник в Сирию с официальным визитом провел переговоры с президентом страны Башаром Асадом и главой МИД Валидом Моалемом", следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее в иранском МИД сообщили, что стороны будут обсудить двусторонние отношения, региональные события, ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.

Зариф в последний раз в марте 2019 года посетил Сирию. В январе текущего года глава МИД и министр обороны Сирии провели встречу с иранскими властями в Тегеране.