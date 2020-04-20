20 апр. 2020 г., 15:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83758167
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Зариф в Дамаске провел переговоры с Асадом

Зариф в Дамаске провел переговоры с Асадом

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится в Сирии встретился с президентом Башаром Асадом и министром иностранных дел Валидом Моалемом.


"Зариф, который прибыл в понедельник в Сирию с официальным визитом провел переговоры с президентом страны Башаром Асадом и главой МИД Валидом Моалемом", следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
Ранее в иранском МИД сообщили, что стороны будут обсудить двусторонние отношения, региональные события, ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.
Зариф в последний раз в марте 2019 года посетил Сирию. В январе текущего года глава МИД и министр обороны Сирии провели встречу с иранскими властями в Тегеране.

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