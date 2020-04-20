20 апр. 2020 г., 13:11
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Объем экспорта из провинции Исфахан составил 2 млрд. 640 млн. долларов

Объем экспорта из провинции Исфахан составил 2 млрд. 640 млн. долларов

Исфахан, 20 апреля, ИРНА – Глава организации промышленности, рудников и торговли провинции Исфахан Ирадж Мовафаг назвал увеличением экспорта в 15 соседних стран является приоритетом этой организации в иранском 1399 году (начался 21 марта 2020 г.).

"Расширение экспорта и открытие новых рынков, в частности в Ираке, включены в повестку дня", отметил он в интервью ИРНА.
По его словам, объем экспорта из провинции Исфахан составил 2 млрд. 640 млн. долларов в прошлом году.
В городе Исфахан с населением более 5 млн. человек работают предприятия с капиталом 221 тыс. млрд. риалов.

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