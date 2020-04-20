"Расширение экспорта и открытие новых рынков, в частности в Ираке, включены в повестку дня", отметил он в интервью ИРНА.

По его словам, объем экспорта из провинции Исфахан составил 2 млрд. 640 млн. долларов в прошлом году.

В городе Исфахан с населением более 5 млн. человек работают предприятия с капиталом 221 тыс. млрд. риалов.