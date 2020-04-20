20 апр. 2020 г., 12:50
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News Code: 83757807
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Незаконное присутствие США является главной причиной нестабильности и отсутствия безопасности в регионе

Незаконное присутствие США является главной причиной нестабильности и отсутствия безопасности в регионе

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал присутствие иностранных сил в регионе основной причиной эскалации напряженности, нестабильности и отсутствия безопасности, отметив, что присутствие американских сил препятствует патрулированию вооруженных сил Ирана.

"Мы считаем присутствие иностранных сил, в частности американских главной причиной эскалации напряженности нестабильности и отсутствия безопасности в регионе", заявил Мусави в понедельник на онлайн пресс-конференции.

"Это (Персидский залив) наш регион, а если наши вооруженные силы должны проводить патрулирование, то это должно быть беспрепятственно", подчеркнул он.

INSTEX - это только первый шаг

Мусави призвал страны ЕС выполнить все обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы приветствуем запуск INSTEX, но лучше, чтобы Европа выполнила свои обязательства во всех сферах.", отметил Мусави.

"INSTEX - это только первый шаг, чтобы европейские страны выполнили свои обещания", указал он.

США пытаются отвлечь внимание от экономического терроризма

Комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о продлении существующего оружейного эмбарго в отношении Ирана, Мусави заявил, что эти заявления направлены на отвлечение внимания мирового сообщества от продолжения Вашингтоном экономического терроризма против иранского народа.

В субботу Помпео в очередной раз обратился к Совбез (СБ) ООН с призывом продлить существующее оружейное эмбарго в отношении Ирана.

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