Зариф прибыл в Дамаск с визитом

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад приветствовал Зарифа, который во главе политической делегации прибыл в Сирию.

Иранский министр иностранных дел через час встретится с президентом и главой МИД Сирии Башаром Асадом и Валидом аль-Муаллемом.

Стороны будут обсудить двусторонние отношения, региональные события и последние развития Сирии в борьбе с терроризмом.

Зариф в последний раз в марте 2019 года посетил Сирию. В январе текущего года глава МИД и министр обороны Сирии также встретили с иранскими властями в Тегеране.