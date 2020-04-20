20 апр. 2020 г., 12:49
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Зариф прибыл в Дамаск с визитом

Зариф прибыл в Дамаск с визитом

Тегеран, 20 апреля, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник прибыл с визитом в столицу Сирии.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад приветствовал Зарифа, который во главе политической делегации прибыл в Сирию.
Иранский министр иностранных дел через час встретится с президентом и главой МИД Сирии Башаром Асадом и Валидом аль-Муаллемом.
Стороны будут обсудить двусторонние отношения, региональные события и последние развития Сирии в борьбе с терроризмом.
Зариф в последний раз в марте 2019 года посетил Сирию. В январе текущего года глава МИД и министр обороны Сирии также встретили с иранскими властями в Тегеране.

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