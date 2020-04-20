В Иране отмечают День памяти Саади Ширази

Великий мастер слова Абу Абдуллах Мушрифаддин ибн Муслихиддин, известный под именем Саади Ширази – один из самых знаменитых таджикских персидских и мировых поэтов.

Он родился в древней столице Ирана, городе Ширазе, в персидской духовной семье среднего достатка. Отец будущего поэта, Муслихаддин Ширази, был духовным лицом, проповедником Ислама и работал в административном аппарате повелителя Фарса Атабака Саада Ибн Занги. Муслихиддин с детских лет воспитывался отцом и пользовался его наставлениями, но, к несчастью, отец рано умер. Муслихиддин в детстве с большим интересом ходил в мактаб, где он постигал фундаментальные знания и истины.

После окончания школы Саади переехал в Хиджаз, Шам и Сирию, чтобы получить высшее образования. Оттуда он отправился в мекку. Тем временем он женился, и результатом этого брака стал ребенок, вызвавший любовь и привязанность этого поэта. Но через некоторое время он потерял ребенка и решил снова отправиться в путешествие, чтобы перенести эту боль и страдания.

Имеются предания, что Саади побывал в многие города и страны мира, в том числе в Индию. Предполагается, что его путешествие могло длиться почти 30 лет.

Саади Ширази считается одним из величайших поэтов персидской литературы, и без «Гулистана» (Розовый сад) и «Бустанa» (Плодовый сад) невозможно полностью представить себе литературу Ирана и в целом культурно-историческое наследие персоязычного народа.

Самым известным произведением Саади считается «Гулистан» ("Розовый сад"). Часть книги написана стихами, а другая часть - рифмованной прозой. Вторым крупным и известным произведением Саади после «Гулистана» является «Бустан» ("Плодовый сад"). Это произведение, состоящее из десяти глав, включает в себя религиозные, моральные, мистические темы, в том числе такие темы как справедливость, великодушие, любовь, просьба, воспитание, благодарность, раскаяние.

Сегондя слова Саади стихотворения "Адамово племя" написанные золотыми буквами, украшают фронтон здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Потомки Адамовы – члены единого тела

Единая сущность в основе основ быть имела.

И если часть организма недуг вдруг коснется

Страданьем и болью все тело наше отзовется.

Коль ты равнодушен к другим, к их несчастью и бедам,

То вряд ли достойно тебя называть человеком