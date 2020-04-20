В Иране заявили о проведении 15 тыс. тестов на коронавирус в день

Он заявил о потенциале увеличения количества тестов на коронавирус в 2-3 раза в стране.

По его словам, в первые дни распространения инфекции в стране только 4 лаборатории проверяли анализы, а теперь более 125 лабораторий за сутки проверяют тесты на коронавирус.

"Мы также проверяем близких пациентов с коронавирусом", добавил он.

Институт Пастера Ирана, создавший 100 лет назад в Тегеране, сыграл главную роль в контроле таких болезней, как чума, оспа и туберкулез.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 82211, летальных исходов — на 5118, зафиксированы 57023 случая выздоровления.