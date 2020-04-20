20 апр. 2020 г., 10:19
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News Code: 83757506
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В Иране заявили о проведении 15 тыс. тестов на коронавирус в день

В Иране заявили о проведении 15 тыс. тестов на коронавирус в день

Тегеран, 20 апреля, ИРНА – В первые дни распространения коронавируса в Иране ежедневно делали 500 тестов на наличие коронавируса, но в настоящее время делают более 15 тыс. тестов на коронавирус в день. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью Института Пастера Ирана Эхсан Мостафави в понедельник.

Он заявил о потенциале увеличения количества тестов на коронавирус в 2-3 раза в стране.
По его словам, в первые дни распространения инфекции в стране только 4 лаборатории проверяли анализы, а теперь более 125 лабораторий за сутки проверяют тесты на коронавирус.
"Мы также проверяем близких пациентов с коронавирусом", добавил он.
Институт Пастера Ирана, создавший 100 лет назад в Тегеране, сыграл главную роль в контроле таких болезней, как чума, оспа и туберкулез.
На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 82211, летальных исходов — на 5118, зафиксированы 57023 случая выздоровления.

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