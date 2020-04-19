Иран имеет возможность экспортировать медицинские средства для борьбы с коронавирусом

"Увеличив объем производства наборов для диагностики коронавируса и медицинские средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, Иран теперь готовится к экспорту медицинских средств для эффективной борьбы с распространением COVID-19", сказал он.

"К счастью, благодаря коллективным усилиям, Иран достиг больших успехов в области создания медицинских средств в области борьбы с пандемией коронавируса", указал он.

По его словам, иранские компании достигли значительного прогресса в создании оборудований для операционной и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получили необходимые разрешения для их экспорта в Европу.