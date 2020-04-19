19 апр. 2020 г., 18:24
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News Code: 83757029
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Иран имеет возможность экспортировать медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Иран имеет возможность экспортировать медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Иранские инновационные компании приобрели возможность экспортировать медицинские средства для эффективной борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил в воскресенье вице-президент Ирана по науке и технике Сорена Саттари.

"Увеличив объем производства наборов для диагностики коронавируса и медицинские средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, Иран теперь готовится к экспорту медицинских средств для эффективной борьбы с распространением COVID-19", сказал он.

"К счастью, благодаря коллективным усилиям, Иран достиг больших успехов в области создания медицинских средств в области борьбы с пандемией коронавируса", указал он.

По его словам, иранские компании достигли значительного прогресса в создании оборудований для операционной и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получили необходимые разрешения для их экспорта в Европу.

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