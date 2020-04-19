Зариф: Иран будет экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев

"Иран будет сам экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев, президент Трамп. Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других народов, особенно в дела моего народа. И поверьте мне, мы не принимаем советы от любого американского политика", написал Зариф в Twitter.

Ранее Трамп в субботу заявил, что, если Иран захочет, США смогут предоставить ему аппараты ИВЛ. "Я предложил им помощь, если они захотят. Если им нужны аппараты ... я мог бы им отправить их. У нас появятся тысячи свободных "вентиляторов", и они смогут увеличить свои запасы (аппаратов ИВЛ) и оборудовать ими свои госпитали", сказал Трамп.