Зариф: Иран будет экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев

"Иран будет сам экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев, президент Трамп. Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других народов, особенно в дела моего народа. И поверьте мне, мы не принимаем советы от любого американского политика", написал Зариф в Twitter.
Ранее Трамп в субботу заявил, что, если Иран захочет, США смогут предоставить ему аппараты ИВЛ. "Я предложил им помощь, если они захотят. Если им нужны аппараты ... я мог бы им отправить их. У нас появятся тысячи свободных "вентиляторов", и они смогут увеличить свои запасы (аппаратов ИВЛ) и оборудовать ими свои госпитали", сказал Трамп.
Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг предложение президента США Дональда Трампа предоставить Тегерану аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Иран будет сам экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев, президент Трамп. Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других народов, особенно в дела моего народа. И поверьте мне, мы не принимаем советы от любого американского политика", написал Зариф в Twitter.
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