19 апр. 2020 г., 16:45
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News Code: 83756916
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Иран бурит 5 скважин на месторождении Южный Парс

Иран бурит 5 скважин на месторождении Южный Парс

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Иран к средине июня начнет бурение 5-х скважин в 11-ой фазе газового месторождения Южный Парс. Об этом заявил генеральный директор компании Petropars Хамид Реза Масуди.

Масуди сказал, что установление джекета 11-й фазы газового месторождения Южный Парс запланировано на начале мая. "После установления конструкции мы начнем бурение 5 скважин к средине июня", сказал он.

При этом он назвал вспышку коронавируса в Иране основной причиной задержки загрузки джекета 11-й фазы.

Месторождение Южный Парс является газовым, его площадь составляет 9,7 тыс. км2 и находится оно в водах Катара, но 3,7 тыс. км2 располагаются в территориальных водах Ирана в Персидском заливе.

Месторождение разделено на 29 фаз, содержит около 14 трлн м3 газа, или около 8% от общего объема мировых запасов и 50% разведанных запасов газа Ирана.

После того, как вначале французская Total, а потом китайская нефтегазовая компания CNPC отказались от разработки иранского газового проекта "Южный Парс 11" из-за санкций США, иранская компания Petropars начала в одиночку заниматься разработкой 11-й фазы.

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