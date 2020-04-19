19 апр. 2020 г., 16:02
Journalist ID: 2390
News Code: 83756852
0 Persons

Tags

В иранском Йезде будет создана крупнейшая солнечная электростанция страны

В иранском Йезде будет создана крупнейшая солнечная электростанция страны

Йезд, 19 апреля, ИРНА – Крупнейшая солнечная электростанция Ирана с иностранным капиталом будет создана в городе Йезд. Об этом сообщил генеральный директор по экономике и финансовым вопросам провинции Йезд Али Намази.

«Лицензия на инвестицию электростанции была выдана, и иностранный инвестор подготовит почву для начала работы», отметил он, назвав мощностью солнечной электростанции 300 МВт.
По его словам, инвестор может поставлять электроэнергию в соседние страны Ирана.
Иранский чиновник заявил, что объем инвестиций иностранного инвестора в солнечной электростанции 300 млрд. евро.
Йезд известен как рай солнечной энергии Ирана, благодаря его местоположению на пустыне. В настоящее время 7 солнечных электростанций мощностью 70 МВт с иностранным капиталом из таких стран, как Италия, Франция, Германия, Австрия, Нидерланды, Кипр, Польша и ОАЭ работают в Йезде.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
2 + 5 =