В иранском Йезде будет создана крупнейшая солнечная электростанция страны

«Лицензия на инвестицию электростанции была выдана, и иностранный инвестор подготовит почву для начала работы», отметил он, назвав мощностью солнечной электростанции 300 МВт.
По его словам, инвестор может поставлять электроэнергию в соседние страны Ирана.
Иранский чиновник заявил, что объем инвестиций иностранного инвестора в солнечной электростанции 300 млрд. евро.
Йезд известен как рай солнечной энергии Ирана, благодаря его местоположению на пустыне. В настоящее время 7 солнечных электростанций мощностью 70 МВт с иностранным капиталом из таких стран, как Италия, Франция, Германия, Австрия, Нидерланды, Кипр, Польша и ОАЭ работают в Йезде.
Йезд, 19 апреля, ИРНА – Крупнейшая солнечная электростанция Ирана с иностранным капиталом будет создана в городе Йезд. Об этом сообщил генеральный директор по экономике и финансовым вопросам провинции Йезд Али Намази.
«Лицензия на инвестицию электростанции была выдана, и иностранный инвестор подготовит почву для начала работы», отметил он, назвав мощностью солнечной электростанции 300 МВт.
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