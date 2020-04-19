19 апр. 2020 г., 14:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83756717
0 Persons

В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 82 тыс.

В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 82 тыс.

Тегеран, 18 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 82211, летальных исходов — на 5118, зафиксированы 57023 случая выздоровления. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1343 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 82211 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 87 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5118 человек.
"3456 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 57023 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =