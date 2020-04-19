Иранский шахматист занял 2-е место на онлайн-турнире Lichess

Серия онлайн-турниров проходит в эти дни на интернет-площадке Lichess. Соревнования проводятся раз в неделю по субботам. Участники, занявшие 1-5 места в каждом турнире, награждаются памятными подарками от ФШМ.
Соревнования прошли с участием 22497 шахматистов по швейцарской системе с контролем времени по 2 минуты на партию плюс 1 секунды на ход каждому участнику.
Мирослав Миликович из Сербии занял первое место в этом турнире, и испанец Маркус Гарсия занял 3-е место.
Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Шахматист из Ирана Масуд Моссадекпур занял второе место на онлайн-турнире «Марафон 2020» на интернет-площадке Lichess.
Серия онлайн-турниров проходит в эти дни на интернет-площадке Lichess. Соревнования проводятся раз в неделю по субботам. Участники, занявшие 1-5 места в каждом турнире, награждаются памятными подарками от ФШМ.
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