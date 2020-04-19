Борьба с коронавирусом: в Иране начнут новый метод скрининга

"В иране начался новый скрининг на выявление коронавируса. В рамках проекта проводится обследование граждан после их контакта с больными коронавирусной инфекции", заявил президент Рухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом.

Рухани назвал новый метод скрининга позитивным шагом для предотвращения дальнейшего распространения пандемии в стране.

По последним данным на 18 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 80868, летальных исходов — на 5031, зафиксированы 55987 случаев выздоровления.