19 апр. 2020 г., 13:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83756507
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Борьба с коронавирусом: в Иране начнут новый метод скрининга

Борьба с коронавирусом: в Иране начнут новый метод скрининга

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — В Иране проверят на коронавирус тех граждан, имевших контакт с больными COVID-19, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.

"В иране начался новый скрининг на выявление коронавируса. В рамках проекта проводится обследование граждан после их контакта с больными коронавирусной инфекции", заявил президент Рухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом.

Рухани назвал новый метод скрининга позитивным шагом для предотвращения дальнейшего распространения пандемии в стране.

По последним данным на 18 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 80868, летальных исходов — на 5031, зафиксированы 55987 случаев выздоровления.

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