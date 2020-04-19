Зариф завтра отправится в Сирию

«Зариф завтра отправится в Дамаск для встречи с сирийскими властями», отметил Мусави, добавив, что глава МИД Ирана в ходе однодневного визита встретится со своим сирийским коллегой Валидом аль-Муаллемом и президентом страны Башаром Асадом.

По его словам, стороны будут обсудить двусторонние отношения, региональные события и последние развития Сирии в борьбе с терроризмом.

Зариф в последний раз в марте 2019 года посетил Сирию. В январе текущего года глава МИД и министр обороны Сирии также встретили с иранскими властями в Тегеране.



