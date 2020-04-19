19 апр. 2020 г., 12:54
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Зариф завтра отправится в Сирию

Зариф завтра отправится в Сирию

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави сегодня сообщил, что иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в понедельник посетит Сирию.

«Зариф завтра отправится в Дамаск для встречи с сирийскими властями», отметил Мусави, добавив, что глава МИД Ирана в ходе однодневного визита встретится со своим сирийским коллегой Валидом аль-Муаллемом и президентом страны Башаром Асадом.
По его словам, стороны будут обсудить двусторонние отношения, региональные события и последние развития Сирии в борьбе с терроризмом.
Зариф в последний раз в марте 2019 года посетил Сирию. В январе текущего года глава МИД и министр обороны Сирии также встретили  с иранскими властями в Тегеране.


 

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