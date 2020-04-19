19 апр. 2020 г., 12:03
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News Code: 83756368
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Международная социологическая ассоциация осудила санкции США против Ирана

Международная социологическая ассоциация осудила санкции США против Ирана

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Международная социологическая ассоциация осудила антииранские санкции США, мешающие бороться с пандемией коронавируса в Иране. Об этом говорится в заявлении МСА.

Международная социологическая ассоциация назвала санкции противоречащими морали и совести, отметив, что разрушительные последствия санкции были затронуты более чем 100 миллионов граждан Ирана, Кубы и Венесуэлы, в частности в условиях пандемии коронавируса.

МСА выразила солидарность с народами Ирана, Кубы и Венесуэлы, призвав немедленно отменить незаконные ограничительные меры против этих стран.

11 апреля иранская социологическая ассоциация направила отдельные письма Международной социологической ассоциации, Европейской социологической ассоциации, Американской социологической ассоциации и Американской ассоциации исследований Ближнего Востока, в которых выразила обеспокоенность по поводу продолжения санкций на фоне пандемии коронавируса.

"Односторонние санкции президента США Дональда Трампа против Ирана нарушили банковские и торговые отношения Ирана, создав сложные условия, которые затруднили получение обычной гуманитарной и медицинской помощи, а также приобретение лекарств и медицинского оборудования", говорится в послании.

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