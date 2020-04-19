19 апр. 2020 г., 09:33
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News Code: 83756041
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Иран: США пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от экономического терроризма

Иран: США пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от экономического терроризма

Нью-Йорк, 19 апреля. ИРНА — Заявления госсекретаря США Майкла Помпео о продлении существующего оружейного эмбарго в отношении Ирана направлены на отвлечение внимания мирового сообщества от продолжения Вашингтоном экономического терроризма против иранского народа. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Еще одна попытка США отвлечь внимание от продолжающегося экономического терроризма в отношении иранского народа: на этот раз США призывают Совет Безопасности (СБ ООН) нарушить саму резолюцию 2231 и продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана", написал в воскресенье Тахт-Раванчи в своем Twitter.

При этом он добавил, что США не удастся убедить других стран нарушить международный закон.

В субботу Помпео в очередной раз обратился к Совбез (СБ) ООН с призывом продлить существующее оружейное эмбарго в отношении Ирана.

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