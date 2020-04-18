Иранский гимнаст поднялся на одну позицию в мировом рейтинге

Саид-Реза Кейха в последнем рейтинге Всемирной федерации гимнастики поднялся на одну позицию и занял третье место в кольцевом прыжке.
В этом рейтинге гимнастки из Китая и Японии занимают первое и второе места.
Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Саид-Реза Кейха член сборной Ирана по спортивной гимнастике поднялся на одну позицию в мировом рейтинге.
Саид-Реза Кейха в последнем рейтинге Всемирной федерации гимнастики поднялся на одну позицию и занял третье место в кольцевом прыжке.
В этом рейтинге гимнастки из Китая и Японии занимают первое и второе места.
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