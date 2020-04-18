Иранский гимнаст поднялся на одну позицию в мировом рейтинге

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Генеральный директор по зерновым и основным продуктам Министерства сельскохозяйственного джихада Фарамак Азизкарими, ссылаясь на производство 2,9 млн. тонн риса в 2019 году, сказал, что на этот объем производства повлияли значительны осадки в марте и апреле 2019 года, особенно в провинциях Голестан и Хузестан.