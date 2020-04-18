19 апр. 2020 г., 00:16
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News Code: 83755860
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Иранский гимнаст поднялся на одну позицию в мировом рейтинге

Иранский гимнаст поднялся на одну позицию в мировом рейтинге

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Саид-Реза Кейха член сборной Ирана по спортивной гимнастике поднялся на одну позицию в мировом рейтинге.

Саид-Реза Кейха в последнем рейтинге Всемирной федерации гимнастики поднялся на одну позицию и занял третье место в кольцевом прыжке.

В этом рейтинге гимнастки из Китая и Японии занимают первое и второе места.

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