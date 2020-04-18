Иран: SWIFT покупки тест-системы на коронавирус было отменено под предлогом санкций

«Мы опубликовали документ, касающийся отклонения запроса Ирана на приобретение тест-системы на коронавирус в Южной Корее, в котором показано, что персоязычные телеканалы вне Ирана подготовили приложение для СМИ в целях непоставки тест-системы на коронавирус. В результате Банк Кореи отклонил запрос Ирана», - сказал он.

«Что касается закупки тест-системы на коронавирус в Южной Корее, то зарубежный телеканал Iran International заявил, что Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) не принадлежит корейской компании, а принадлежит компании-разработчику программного обеспечения. В связи с этим был опубликован второй документ, который показывает, что корейская компания Mico BioMed имеет представительство этих тестов на Ближнем Востоке еще на два года», - добавил он.

«Соответствующее SWIFT был отклонен Банком Кореи под предлогом санкций США, что указывает на то, что утверждения о том, что лекарства и медицинское оборудование не санкционированы, являются ложными. Банк официально заявил, что покупка невозможна из-за санкций», - рассказал чиновник.