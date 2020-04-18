18 апр. 2020 г., 23:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83755844
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Экспорт крупных производителей стали Ирана вырос на 27 процентов

Экспорт крупных производителей стали Ирана вырос на 27 процентов

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Экспорт основных производителей стали Ирана в 2019 году составил 7 млн. 33 тыс. 678 тонн, что на 27% больше, чем в 2018 году.

Согласно статистическим таблицам крупных производителей стали Ирана в прошлом году наибольший рост экспорта был связан с экспортом арматуры Bonab Steel с соотношением 1894%. Рассмотренные статистические таблицы показывают производство 20 миллионов 226 тысяч 881 тонна стальных слитков 10 крупными компаниями в 2019 году, что на 5% больше по сравнению с 2018 годом.

Статистика производства стали крупными компаниями в прошлом году также показывает 13 миллионов 378 тысяч 666 тонн, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

Исламская Республика Иран занимает 10-е место среди 67 стран-производителей стали в мире.

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