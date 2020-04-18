Производство риса в Иране достигло 2,9 млн тонн

«Площадь посевов риса в стране в 2016, 2017 и 2018 годах в среднем составляла около 605 тыс. га, 70% из которых сосредоточено в провинциях Гилян и Мазандаран (около 427 тыс. Га)», - сказал он.

«Площадь посевов риса увеличилась с 605 000 гектаров при росте на 38% до 834 000 гектаров в 2019 году. Таким образом, учитывая минимально 65% коэффициента производства риса, объем производства риса в стране составляет 2,9 млн. тонн. При этом, учитывая потребление на душу населения в 35 кг, заявленное Статистическим центром Ирана, оно точно соответствует потребностям страны», - отметил он.