В Иране представили 6 новых продуктов для борьбы с коронавирусом

«Статистические данные и информация о коронарновирусной инфекции в стране показывают, что эффективность экосистемы технологий и инноваций в этой области была приемлемой, и компании, основанные на знаниях, и сотрудники, работающие в этой экосистеме, приняли хорошие и своевременные меры», - сказал Саттари.

Система контроля и управления доступом и дезинфекции продукции, генератор озона, оснащенный датчиком измерения озона, ‌ щит с наноразмерными свойствами, который является гибким и в соответствии с желаемыми характеристиками медицинского персонала включают продукты иранского производства, связаны с лечением коронавирусом.

Также представлены 3 молекулярных диагностических теста для быстрой диагностики Covid-19, система управления заболеванием Covid-19 и приложение Tak (питание, иммунитет, коронавирус).