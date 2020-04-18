Объем иностранной инвестиции в области промышленности Ирана составил 854 млн. долларов в прошлом году

33 из 82 предприятия зарегистрированы со 100% иностранным капиталом, и 48 совместных предприятий с иранскими партнерами. Объем иностранной инвестиции в областях промышленности, рудников и торговли Ирана в стоимостном выражении составил 854 млн. долларов в прошлом году.

Иностранные инвесторы инвестировали в области промышленности (98%), в сфере рудников (0.12%) и в области торговли (1,88%).

Крупнейшие по объему инвестиции привлечены в 5 провинциях Ирана: Занджан, Хорасан Резави, Керманшах, Хормозган и Тегеран, а также с инвесторами из таких странах, как ОАЭ, Нидерланды, Китай, Турция и Германия.

Основный иностранные инвестиции за указанный период сделаны в пяти группах: "табачные изделия", "продукты питания и напитки", "другие неметаллические минеральные продукты", "производство химикатов" и "нефтяной кокс".

Статистические данные также показывают большую долю инвестиций из Афганистане (14 проектов), за которым следуют Турция с 13 проектами на втором месте, Китай с 11 проектами на третьем месте, ОАЭ и Австрия с 6 инвестиционными проектами на четвертом месте. Ирак и Индия с 5 инвестиционными проектами совместно занимают 5-е месте по количеству инвестиций.