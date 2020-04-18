Иран бесплатно представит тест-систему для определения COVID-19

Глава исследовательского центра информационных технологий университета имени Шарифа и член научной группы искусственного интеллекта при ВОЗ Хамидреза Рабии заявил: «Китай использует искусственный интеллект для определения коронавируса, мы также разработали тест-ситему для диагностики этой болезни, используя искусственный интеллект для анализа КТ грудной клетки».

По его словам, система также способна оценивать объем зараженной зоны.

Тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19, разработанная впервые исследователями технологического университета имени Шарифа, анализирует КТ грудной клетки через алгоритм искусственного интеллекта. Достоверность результатов тестов составляет 97%.

Рабии отметил, что Канада, Румыния и Индонезия потребовали использовать иранскую тест-систему.