Иран бесплатно представит тест-систему для определения COVID-19

Глава исследовательского центра информационных технологий университета имени Шарифа и член научной группы искусственного интеллекта при ВОЗ Хамидреза Рабии заявил: «Китай использует искусственный интеллект для определения коронавируса, мы также разработали тест-ситему для диагностики этой болезни, используя искусственный интеллект для анализа КТ грудной клетки».
По его словам, система также способна оценивать объем зараженной зоны.
Тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19, разработанная впервые исследователями технологического университета имени Шарифа, анализирует КТ грудной клетки через алгоритм искусственного интеллекта. Достоверность результатов тестов составляет 97%.
Рабии отметил, что Канада, Румыния и Индонезия потребовали использовать иранскую тест-систему.
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Иранская тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19 (IMED) бесплатно будет поставлена в исследовательские центры мира.
Глава исследовательского центра информационных технологий университета имени Шарифа и член научной группы искусственного интеллекта при ВОЗ Хамидреза Рабии заявил: «Китай использует искусственный интеллект для определения коронавируса, мы также разработали тест-ситему для диагностики этой болезни, используя искусственный интеллект для анализа КТ грудной клетки».
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