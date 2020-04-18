18 апр. 2020 г., 15:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83755427
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Казем Джалали поздравил христиан с Пасхой и началом Рамадана мусульманам России

Казем Джалали поздравил христиан с Пасхой и началом Рамадана мусульманам России

Москва, 18 апреля, ИРНА - В видеообращении Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали поздравил христиан и мусульман по всему миру, особенно в России.

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Казем Джалали напомнил, что широко распространенная вспышка коронавируса в мире еще раз напомнила всем нам о слабости человека, как упоминалось в Священном Коране.

«Хотя Исламская Республика Иран сталкивается с односторонними санкциями США при мужестве иранского народа, она смогла преодолеть эту эпидемию лучше, чем многие страны, которые не сталкиваются с санкциями», - сказал он.

«В отличие от предыдущих лет, когда мы принимали верующих мусульман в Москве в Исламском центре и в мечети Святого Пророка, особенно во время священного месяца Рамадан, в этом году программы соответствуют российским законам и усилиям страны по борьбе с распространением коронавируса», - добавил он.

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