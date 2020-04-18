Иранская компания заменила канадского поставщика в телекоммуникационной отрасли

Устройство, называемое имитатором канала, - это часть, которую телекоммуникационная отрасль страны обычно импортирует, покупая у канадской компании. С приобретением компании американцами и введением санкций и запрета на продажу иранской компании, основанной на знаниях, была предоставлена возможность локализовать ее.

Эта деталь используется в телекоммуникационной системе страны для проверки работоспособности модема. Она ранее не производилась в стране, и внутренний спрос часто удовлетворялся покупкой у канадской компании. Канадская компания была куплена американской компанией, и они больше не желали продавать устройство Ирану вместе с другими продуктами.

По словам директора иранской компании, «после предложения о производстве детали в отдел НИОКР и с помощью научных и академических ресурсов страны, создание этого устройства было поставлено на повестку дня. К счастью, после строительства отечественные пользователи выразили удовлетворение продуктом, который является гордостью для молодых производителей и ученых».

Отмечается, что цена на внутренний продукт составляет примерно одну восьмую от цены иностранного аналога.