Пашинян поблагодарил Иран за помощь в грузоперевозках на фоне пандемии коронавируса

"Одной из важных особенностей эпидемии коронавируса в Армении является то, что в нашей стране ни одного дня не наблюдалось явления пустых витрин, которое, к сожалению, было зафиксировано во многих странах мира. В связи с этим хочу еще раз поблагодарить как наших предпринимателей, так и партнеров из Грузии, России, Ирана, которые не жалеют усилий по обеспечению бесперебойного товарооборота посредством грузоперевозок", говорится в обращении премьер-министра Никола Пашиняна к народу.
Он также поблагодарил все страны и международные организации, которые оказали Армении помощь в борьбе с коронавирусом.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране выявлены 1201 случай заражения, 19 пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.
Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность России, Грузии и Ирану за помощь в организации грузоперевозок, что позволило избежать дефицита продуктов и товаров во время пандемии коронавируса.
"Одной из важных особенностей эпидемии коронавируса в Армении является то, что в нашей стране ни одного дня не наблюдалось явления пустых витрин, которое, к сожалению, было зафиксировано во многих странах мира. В связи с этим хочу еще раз поблагодарить как наших предпринимателей, так и партнеров из Грузии, России, Ирана, которые не жалеют усилий по обеспечению бесперебойного товарооборота посредством грузоперевозок", говорится в обращении премьер-министра Никола Пашиняна к народу.
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