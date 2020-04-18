Пашинян поблагодарил Иран за помощь в грузоперевозках на фоне пандемии коронавируса

"Одной из важных особенностей эпидемии коронавируса в Армении является то, что в нашей стране ни одного дня не наблюдалось явления пустых витрин, которое, к сожалению, было зафиксировано во многих странах мира. В связи с этим хочу еще раз поблагодарить как наших предпринимателей, так и партнеров из Грузии, России, Ирана, которые не жалеют усилий по обеспечению бесперебойного товарооборота посредством грузоперевозок", говорится в обращении премьер-министра Никола Пашиняна к народу.

Он также поблагодарил все страны и международные организации, которые оказали Армении помощь в борьбе с коронавирусом.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране выявлены 1201 случай заражения, 19 пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.